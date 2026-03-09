"رمضان في العين " يختتم فعالياته بحضور أكثر من 70 ألف زائر

العين في 9 مارس/ وام/ اختتمت يوم أمس بلدية مدينة العين فعاليات "رمضان في العين" في نسختها الثانية وسط حضور جماهيري لافت تجاوز 70 ألف زائر، في أجواء احتفالية عكست روح الشهر الفضيل وقيمه الاجتماعية والثقافية.

وشهدت الفعاليات، التي أُقيمت في ساحة بلدية مدينة العين، مشاركة واسعة من العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث تنوعت الأنشطة بين البرامج الثقافية والترفيهية والعروض الفنية والفعاليات التراثية، إضافة إلى المتاجر المتنوعة والأركان الخاصة بالمشغولات اليدوية والمأكولات التقليدية، وذلك في أجواء عائلية مميزة تتماشى مع توجهات عام الأسرة وتعزز من ترابط أفراد المجتمع، من خلال توفير فعاليات تجمع أفراد العائلة في تجربة ترفيهية وثقافية مشتركة.

وأكدت ميثة الكويتي رئيس قسم الفعاليات في بلدية مدينة العين ،إن فعاليات رمضان في العين هذا العام هدفت إلى تعزيز الروابط المجتمعية وإحياء العادات والتقاليد المرتبطة بالشهر الفضيل حيث تضمنت الفعاليات برامج وورش عمل تعليمية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى عروض فنية وتراثية.