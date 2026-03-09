فريقا "الأرشيف والمكتبة الوطنية" و"الشؤون التنموية وأسر الشهداء" يتنافسان على لقب كأس منصور بن زايد

أبوظبي في 9 مارس/ وام/تختتم يوم غد بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بلقاء فريقي مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، والأرشيف والمكتبة الوطنية في المباراة النهائية على ملاعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال"، عند الساعة 9:30 مساء.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وانتزع فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي إثر فوزه على فريق قطاع الخدمات المساندة 2-1، إذ كانت الأفضلية لمصلحة "الشؤون التنموية" عبر اللاعب تياجو بالكاجوي الفائز بجائزة الأفضل في المباراة، قبل أن يضاعف باولو جوستافو النتيجة بالهدف الثاني، بينما أحرز اللاعب إنجي كوامي هدف قطاع الخدمات المساندة.

وشهدت المباراة الثانية، فوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية على فريق المركز الوطني للمناصحة 2-1، أحرزهما ياسين خنيشي المتوج بجائزة الأفضل في المباراة، وجوناثان كوجيا، ولفريق المركز الوطني جوليان مارك.

من جهة أخرى اعتمدت اللجنة المنظمة مباراة أخرى اليوم على الميدالية البرونزية، وتجمع بين فريقي المركز الوطني للمناصحة، وقطاع الخدمات المساندة على ملعب قصر الإمارات.