"ياس كلينك" و "أبوظبي للخلايا ىالجذعية" يستضيفان برنامجاً تدريبياً في زراعة نخاع العظم

أبوظبي في 9 مارس /وام/ استضافت ياس كلينك – مدينة خليفة بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية برنامجاً تدريبياً تخصصياً في زراعة نخاع العظم "BMT Preceptorship"، بهدف تطوير الرعاية الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في الدولة، بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين ضمن بيئة تعليمية تفاعلية لتبادل الخبرات السريرية.

وشكّل البرنامج منصة علمية متقدمة جمعت أكثر من 30 من الكوادر الصحية، متجاوزاً مفهوم الدورات التدريبية التقليدية ليكون مساحة للحوار المهني والتعلم التشاركي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى وتحسين جودة حياتهم عبر تطوير المهارات الطبية وتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين.

وتناولت جلسات البرنامج مختلف الجوانب المرتبطة بزراعة الخلايا الجذعية الدموية، بدءاً من اختيار المتبرعين ومبادئ الزراعة الأساسية، مروراً بالرعاية الداعمة وإدارة المضاعفات المحتملة، وصولاً إلى العلاجات المتقدمة مثل العلاج الخلوي والعلاج الجيني، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية ونقاشات تفاعلية مبنية على حالات سريرية واقعية.

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في ياس كلينك، إن الطب المتقدم لا يرتكز على الأجهزة والتقنيات الحديثة فحسب، بل يقوم أيضاً على الكفاءات البشرية المؤهلة والمعرفة المتجددة والتدريب المستمر والعمل بروح الفريق، مؤكدة أن البرنامج يمثل استثماراً حقيقياً في تطوير الكوادر الطبية، إذ تنعكس كل معرفة جديدة يكتسبها الأطباء بصورة مباشرة على صحة المرضى وتعزيز فرصهم في العلاج.

وأكد الدكتور محمد أبو حليقة، استشاري أمراض الدم في ياس كلينك مدينة خليفة، أن الشراكات العلمية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الطبية تسهم في تطوير مهارات الأطباء وتعزيز قدرات الفرق الطبية، إلى جانب دعم بناء منظومة صحية أكثر قوة وجاهزية لمواكبة التحديات الطبية المستقبلية.