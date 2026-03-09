"قراء دبي" تجمع أكثر من 8.5 مليون مصلٍ في 864 مسجدا بدبي ضمن رمضان في دبي

دبي في 9 مارس / وام/ شهدت مبادرة "قراء دبي" التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضمن مبادرات "رمضان في دبي" حضوراً واسعاً في مساجد الإمارة خلال شهر رمضان المبارك حيث بلغ إجمالي عدد المصلين الذين شهدوا تلاوات القراء المواطنين أكثر من 8 ونصف مليون مصل منذ بداية الشهر الفضيل وحتى تاريخه في 864 مسجداً موزعة على مختلف مناطق دبي في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرة وتزايد الإقبال المجتمعي على الأصوات الوطنية في المساجد.

وتأتي هذه الأرقام امتدادا للنجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها مع بداية الشهر الكريم قبل أن تواصل المساجد تسجيل معدلات حضور متصاعدة مع استمرار التلاوات الرمضانية ما يعكس ثقة المجتمع بالمبادرات التي تطلقها الدائرة لإثراء التجربة الإيمانية في المساجد وتعزيز حضور القراء المواطنين في المشهد القرآني.

وأسهم انتشار التلاوات الوطنية في 864 مسجدا في إحياء أجواء روحانية مميزة خلال الشهر الفضيل حيث قدم القراء الإماراتيون تلاوات متقنة تجمع بين جودة الأداء وحسن الترتيل في إطار منظومة تأهيل وتدريب تسعى إلى تمكين الأصوات الوطنية وإبراز حضورها في بيوت الله بما يعزز معاني الخشوع والتدبر ويرسخ ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم.

وأكد أحمد محمد البدواوي مسؤول مبادرة "قراء دبي" في الدائرة أن عدد المصلين منذ بداية رمضان يعكس النجاح المتنامي للمبادرة والثقة المتزايدة بالأصوات الإماراتية في المساجد مشيرا إلى أن الإقبال الكبير خلال هذه الفترة يعكس أثر المبادرة في تعزيز جودة التجربة الإيمانية وترسيخ حضور القارئ المواطن في المنبر القرآني.

وأضاف البدواوي أن "قراء دبي" تمثل اليوم مشروعا مؤسسيا يهدف إلى صناعة قارئ إماراتي متمكن يمتلك أدوات الأداء المتقن والحضور المؤثر بما يعزز الهوية الوطنية في المنبر القرآني ويدعم تأهيل الكفاءات الوطنية للمشاركة في مختلف المحافل القرآنية محلياً ودولياً.