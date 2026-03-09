ختام "تحدي حفيت الرياضي 2026" وتتويج 1225 فائزا

العين في 9 مارس / وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اختُتمت مساء اليوم فعاليات "تحدي حفيت الرياضي 2026"،الذي شهد تنظيم 43 بطولة رياضية متنوعة خلال الفترة من 2 إلى 19 من شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 14 ألف رياضي ورياضية يمثلون 53 جنسية من مختلف الفئات العمرية، في حدث رسّخ مكانته كأكبر فعالية رياضية مجتمعية في منطقة العين.

وأُقيمت البطولات على 65 ملعباً في أنحاء المدينة، فيما احتضن استاد هزاع بن زايد نهائي بطولتي كرة القدم للمؤسسات والأحياء السكنية، ليرتفع إجمالي الملاعب التي استضافت المنافسات إلى 66 ملعباً، في انتشار يعكس اتساع قاعدة المشاركة والزخم المجتمعي الذي رافق الحدث.

وشهد حفل الختام الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إلى جانب سعادة الدكتور مطر الدرمكي ممثل من ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للسرطان، وسعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير تحدي حفيت الرياضي 2026،وعدد من المسؤولين والرعاة والشركاء وممثلي المؤسسات الإعلامية .

وخلال الحفل تم تتويج جميع الفائزين بالألقاب الـ43 في مختلف المنافسات الفردية والجماعية، وذلك خلال الاحتفالية التي احتضنتها ساحة مسرح بلدية مدينة العين وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية مميزة، كما تم تكريم الرعاة والشركاء والجهات الداعمة، إلى جانب تكريم المؤسسات الإعلامية التي أسهمت في نقل فعاليات البطولة وتعزيز حضورها الإعلامي.

وصعد إلى منصة التتويج 1225 فائزاً من مختلف بطولات «تحدي حفيت الرياضي» لالتقاط الصورة التذكارية مع راعي الحفل، في مشهد رسم لوحة احتفالية جسّدت روح التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي الذي ميّز البطولة طوال أيامها.

وتخللت الحفل فقرات احتفالية، إلى جانب عروض مرئية استعرضت أبرز لحظات المنافسات التي شهدتها النسخة الحالية من التحدي، في استعادة لأهم المحطات التي عكست حجم المشاركة والتفاعل المجتمعي طوال أيام الحدث.

وثمّن سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، الرعاية السامية والدعم الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مؤكداً أن هذا الدعم شكّل الركيزة الأساسية لما تحقق من نجاح لافت في النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي»،مشيدا بجهود الشركاء، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي، إلى جانب الجهات الداعمة والرعاة ووسائل الإعلام.

وأكد بن حضيرم أن ما شهده التحدي من مشاركة واسعة وتنوع في الفعاليات يعكس المكانة التي باتت تحتلها الرياضة المجتمعية في تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وذلك بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، الذي يسلّط الضوء على أهمية المبادرات التي تجمع أفراد الأسرة في أنشطة صحية ورياضية تعزز جودة الحياة وروابط المجتمع.

من جانبه، أعرب راشد عبدالله، مدير تحدي حفيت الرياضي 2026، عن بالغ امتنانه وشكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه للتحدي تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع القائمين على الحدث، وتشكل دافعاً لمواصلة تطويره وترسيخ حضوره كمنصة رياضية مجتمعية رائدة.

وأوضح بأن النسخة الحالية من البطولة حققت نجاحاً لافتاً وشهدت إقبالاً واسعاً من الرياضيين وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن البطولة انطلقت في بدايتها بـ37 بطولة ضمن فعالياتها المختلفة قبل أن يرتفع العدد إلى 43 بطولة و 80 مسابقة مع ختام المنافسات في ظل الإقبال المتزايد من المشاركين.

وأضاف أن هذا التوسع أسهم في تضاعف أعداد المشاركين مقارنة بالنسخة الماضية، حيث ارتفع العدد من نحو 5 إلى 6 آلاف مشارك إلى 14 ألف مشارك في النسخة الحالية يمثلون 53 جنسية ضمن 251 فريقاً، وأقيمت المنافسات على 66 ملعباً في مختلف أنحاء مدينة العين، منها 17 ملعباً تابعاً لبلدية مدينة العين ،مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح البطولة في تعزيز جودة الحياة للمجتمع وتنمية الوعي بأهمية ممارسة الرياضة.

وأوضح أن عمر أصغر المشاركين بلغ 3 سنوات فيما بلغ عمر أكبر المشاركين 95 عاماً، في صورة تعكس شمولية البطولة وروح التلاحم المجتمعي بمشاركة فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والثقافات فيما شهد التحدي أيضاً نمواً اقتصادياً ملحوظاً تمثل في زيادة بنسبة 100% في قيمة الرعايات وإجمالي الجوائز مقارنة بالعام الماضي.

كما حققت المنصة الرقمية للبطولة نجاحاً لافتاً، حيث سجل الموقع الرسمي أكثر من 1.7 مليون عملية تقنية على الخادم وأكثر من 80 ألف زيارة يومياً لمتابعة النتائج والجداول خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح التحدي في تحقيق زخم رياضي ومجتمعي واسع، وترسيخ مكانته كواحدة من أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية التي تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رمضانية تعزز ثقافة النشاط البدني والتفاعل المجتمعي في مدينة العين.

وأشار مدير البطولة إلى التطلع لتنظيم النسخة الثالثة من البطولة خلال العام المقبل، مع العمل على إقامتها بشكل سنوي خلال السنوات القادمة بالاضافة الى زيادة عدد البطولات لإتاحة الفرصة أمام مشاركة أكبر عدد من الرياضيين من مختلف فئات المجتمع، موجهاً الشكر إلى جميع الرعاة والداعمين ووسائل الإعلام التي أسهمت في إبراز الحدث وإنجاحه.

من جانبه قال عبدالمطلب فيصل أحد المشاركين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية إن مشاركته الأولى في منافسات كرة الهدف للمكفوفين ضمن بطولة تحدي حفيت الرياضي كانت تجربة مميزة سادت خلالها أجواء من روح التنافس والهمم العالية بين المشاركين، ما عزز روح الثقة والإصرار على تحقيق الإنجاز.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق المركز الأول في منافسات كرة الهدف للمكفوفين، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن مدينة العين أصبحت بفضل دعم قيادتها حاضنة للفعاليات الرياضية والمجتمعية.

كما أسهم نحو 250 متطوعاً من فريق العمل العيناوي في تنظيم فعاليات «تحدي حفيت الرياضي 2026»، عبر دعم الجوانب التنظيمية واللوجستية للمنافسات، في تجربة عكست روح العمل التطوعي وأبرزت الأثر الإيجابي للرياضة المجتمعية في تعزيز النشاط البدني والتماسك الاجتماعي.