ختام منافسات "الخماسي الحديث" في تحدي حفيت الرياضي"

أبوظبي في 9 مارس/ وام/ أسفرت منافسات الخماسي الحديث في تحدي حفيت الرياضي الرمضاني، عن تتويج الفائزين في مراحل تحت 13، و17 عاما، بالإضافة إلى مرحلة العمومي، اذ أقيمت المنافسات في فئة الليزر رن، على الملاعب الفرعية لإستاد هزاع بن زايد، وسط حضور لافت من اللاعبين وأولياء الأمور، بمشاركة 53 لاعباً.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لمرحلة 13 عاماً كل من اللاعبين، آدم ماجد صالح، وعلي إبراهيم علي، وأحمد علي السيد.

وفي منافسات تحت 17 عاما فاز بالمراكز الثلاثة الأولى كل من اللاعبين محمد بن حمد بن محمد، وفيصل بن محمد بن علي، وعبدالرحمن مسعود.

وفاز بمرحلة العمومي كل من اللاعبين، جاسم سعيد محمد، وذياب حمد الكعبي، وماهر أيوب.

وأعربت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، عن سعادتها بنجاح الحدث مؤكدة أن تنظيم هذه المنافسات يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرياضات الحديثة في المجتمع ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية.