"طرق دبي" أول مشغّل على مستوى الشرق الأوسط ينضم إلى المجموعة الدولية لمقارنة معايير أداء الحافلات

دبي في 9 مارس / وام / انضمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى المجموعة الدولية لمقارنة معايير أداء الحافلات (IBBG)، لتصبح أول مشغّل حافلات عامة في منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى هذا التحالف الدولي الذي يضم نخبة مشغلي الحافلات وهيئات النقل حول العالم، في خطوة تعزز حضور دبي في منظومة النقل الحضري العالمية.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن انضمام الهيئة إلى هذه المجموعة يمثل إنجازاً إقليمياً مهماً يؤكد المكانة المتنامية لدبي مركزاً عالمياً لحلول التنقل الذكية والمستدامة، ويؤسس معياراً إقليمياً جديداً في مجالات التميز التشغيلي والشفافية والتعاون الدولي.

وأضاف أن العضوية تجسد التزام الهيئة الاستراتيجي بمواءمة عمليات النقل العام مع أفضل المعايير العالمية، وتعزيز توجه دبي نحو تقديم خدمات تنقل عالمية المستوى تتسم بالأمان والموثوقية والكفاءة والمسؤولية البيئية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتيح للهيئة مقارنة أدائها مع أبرز المشغلين عالمياً واعتماد أفضل الممارسات الدولية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن منهجية المقارنة المعيارية المعتمدة لدى المجموعة تتيح الاستفادة من مؤشرات أداء عالمية ومعايير قياس موحدة وتحليلات مقارنة عبر شبكات حافلات دولية، إضافة إلى ورش عمل فنية ومنتديات تخصصية ومنصات لتبادل المعرفة بين الأعضاء وأدوات تقييم تشغيلي قائمة على البيانات.

وأشار إلى أن الانضمام إلى المجموعة يعزز حضور الهيئة على الساحة الدولية ويسهم في إبراز منطقة الشرق الأوسط ضمن مجتمع المقارنة المعيارية العالمي لقطاع النقل العام، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتبادل المعرفة مع أنظمة الحافلات المتقدمة حول العالم.

وبيّن أن عضوية المجموعة تسهم في تطوير الأداء في عدد من المجالات التشغيلية الرئيسة، منها كفاءة استخدام الأسطول وإدارة دورة حياته وإنتاجية المستودعات وتحسين أعمال الصيانة والالتزام بالمواعيد وموثوقية الشبكة وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تجربة المتعاملين ورضاهم وإدارة التكاليف وتعزيز المرونة التشغيلية.

وأكد أن هذه العضوية تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في تطوير منظومة تنقل متكاملة وتسريع مبادرات الاستدامة وتقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل توسيع منظومة التنقل الذكي من خلال التحول الرقمي وتطبيق أنظمة النقل الذكية واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة ضمن أسطول الحافلات العامة.

وأوضح أن دمج مخرجات المقارنة الدولية في النموذج التشغيلي للهيئة سيدعم مستهدفات الاستدامة البيئية لإمارة دبي، ويعزز سلامة وراحة الركاب ويحسن موثوقية الخدمة وتغطية الشبكة وكفاءة التكاليف التشغيلية، بما يعزز مكانة دبي مرجعاً عالمياً في التميز في النقل العام