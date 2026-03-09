نمو الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 0.6% خلال 2025 بعد عامين من الركود

فيينا في 9 مارس /وام/ نما الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 0.6%، خلال 2025، بعد عامين من التراجع، متجاوزاً توقعات المعاهد الاقتصادية، التي رجحت نموه بنسبة 0.5%.

وأظهرت أحدث بيانات رسمية، صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية، تعافي اقتصاد النمسا عقب فترة ركود اقتصادي استمرت خلال عامي 2023، 2024.

وقالت مانويلا لينك، مديرة الهيئة إن الانتعاش الاقتصادي الطفيف واضح في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض وتوقعت وفق الحسابات الأولية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 512.8 مليار يورو في عام 2025.

وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء، مساهمة قطاع الخدمات بشكل كبير في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بزيادة قدرها 1%، وتحقيق قطاعات التجارة والنقل والإقامة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالتزامن مع ارتفاع النشاط الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 2.9%، وانخفاض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.2%.

وأوضحت الهيئة أن قطاع التجارة الخارجية لم يسهم بشكل كبير في انتعاش اقتصاد النمسا، وأرجعت ذلك إلى حدوث زيادة كبيرة في الواردات بنسبة 1.7%، في العام الماضي 2025، مقابل نمو الصادرات بشكل محدود بلغت نسبته 0.3% فقط.