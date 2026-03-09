"إسلامية دبي" تحيي صلاة التهجد في مساجد الإمارة

دبي في 9 مارس /وام/تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في مساجد إمارة دبي بإقامة صلاة التهجد ابتداء من ليلة العشرين من رمضان وذلك بإمامة نخبة من الأئمة المتميزين في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة تعكس المكانة الدينية لهذه الليالي المباركة وما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة للشهر الفضيل.

تأتي إقامة صلاة التهجد ضمن جهود الدائرة لإحياء السنن النبوية الشريفة خلال العشر الأواخر وترسيخ قيم الطمأنينة والسكينة في المجتمع وإتاحة الفرصة للمصلين لتحري ليلة القدر وإحياء هذه الليالي بالطاعة والذكر والدعاء.

تهدف هذه الشعيرة إلى تعميق الوعي الروحي وتعزيز الارتباط بالمساجد وترسيخ القيم الإيمانية التي تنعكس إيجابا على السلوك الفردي والأسري فضلاً عن نشر أجواء التراحم والتكافل والتلاحم المجتمعي التي تميز شهر رمضان المبارك بما يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي ويقوي الروابط بين أفراد المجتمع الإماراتي.

ودعت الدائرة الجمهور إلى الاطلاع على قائمة هذه المساجد التي ستقام بها صلاة التهجد لاختيار الموقع الأقرب لها والتي تتوافر عبر موقعها الرسمي ومواقع تواصلها الاجتماعي لاغتنام هذه الأيام الفضيلة والمشاركة في إحياء ليالي العشر الأواخر لما تحمله من أجر عظيم وأثر إيماني يعزز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.