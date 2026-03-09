"بيت الخير" تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني بمبادرات نوعية

دبي في 9 مارس/وام/احتفت جمعية بيت الخير بـ "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يتزامن هذا العام مع عام الأسرة من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الإنسانية التي استهدفت إسعاد ودعم فئات مختلفة في المجتمع بما في ذلك الأسر المتعففة والمرضى والعمال.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام "بيت الخير" أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يجسد النهج الإنساني الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

وقال العوضي إن يوم زايد للعمل الإنساني محطة مهمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الخير والعطاء التي غرسها زايد الخير "رحمه الله" في نفوس أبناء الإمارات وتحرص جمعية بيت الخير على ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية تصل إلى مختلف الفئات المستحقة وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم خاصة في عام الأسرة الذي يركز على دعم تماسك المجتمع واستقراره.

وفي إطار هذه المبادرات قدمت الجمعية مساعدات نقدية استفادت منها 200 أسرة مسجلة لديها وذلك في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم الأسر المحتاجة وتعزيز استقرارها المعيشي.

فيما نظمت الجمعية مبادرة إنسانية تمثّلت بتكثيف توزيع وجبات إفطار صائم ضمن مشروعها الرمضاني "إفطار صائم" على شريحة العمال في الخيم الرمضانية ومواقع التوزيع وبلغ عددها 72 ألف وجبة إفطار وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة التنمية.