خالد الغيث: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد إرث الإمارات بمجالات الخير والعطاء حول العالم

أبوظبي في 9 مارس/وام/ أكد سعادة السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية وإنسانية مهمة لاستحضار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي أرسى نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والتنموي، وجعل من العطاء نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات.

وقال الغيث في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) بهذه المناسبة : " في هذ اليوم نستذكر القيم الإنسانية السامية التي غرسها الشيخ زايد، والتي ما زالت تلهم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها" مؤكداً أن تأسيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية جاء انطلاقاً من روح وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، التي شكلت محطة تاريخية لتعزيز قيم التعايش والتسامح والتضامن بين شعوب العالم.

وأضاف أن من أبرز المبادرات التي تجسد هذه الرسالة جائزة زايد للأخوة الإنسانية، التي تُمنح لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي تقدم أعمالاً إنسانية استثنائية وتسهم في خدمة الإنسانية وتعزيز قيم الأخوة والتعاون بين المجتمعات.

وأشار إلى أن زيارات اللجنة إلى عدد من الدول حول العالم أظهرت بوضوح الأثر العميق للمبادرات الإنسانية والتنموية التي وجّه بها المغفور له الشيخ زايد منذ عقود، لافتاً إلى ما شاهده خلال زياراته لدول في غرب أفريقيا من مشاريع واستثمارات تنموية وإنسانية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وما زالت آثارها الإيجابية قائمة حتى اليوم.

وأوضح أن استمرار هذه المشاريع بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً يعكس الرؤية الاستشرافية للشيخ زايد وحرصه على إرساء تنمية مستدامة تخدم المجتمعات وتدعم استقرارها وازدهارها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات شكلت مصدر فخر لأبناء دولة الإمارات وتركت ذكراً طيباً للمغفور له في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الغيث أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تعمل على إبراز هذا الإرث الإنساني وترسيخ قيمه عبر مبادرات وبرامج متعددة، خاصة في مجالات التعليم والثقافة والحوار الإنساني، بما يسهم في نشر قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب.

وشدد على أن ترسيخ هذا النهج الإنساني يمثل مسؤولية مشتركة تجاه الأجيال الجديدة، داعياً النشء إلى استلهام القيم التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، والاستمرار في نهل هذا الإرث الإنساني الذي أصبح جزءاً أصيلاً من هوية دولة الإمارات ورسالتها الحضارية إلى العالم