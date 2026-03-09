عبدالله بن زايد يتلقى خلال اتصال هاتفي تعازي وزير خارجية الكويت في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة

أبوظبي في 9 مارس / وام / تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم تعازي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، في استشهاد منتسبي القوات المسلحة النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي ، والملازم أول علي صالح اسماعيل الطنيجي ، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.

وأعرب معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم معاليه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.