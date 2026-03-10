نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا بنسبة 1% خلال 2025

سيئول في 10 مارس/ وام/ حقق اقتصاد جمهورية كوريا نموا بنسبة 1% خلال عام 2025، وسط الصادرات القوية، فيما سجل نموا سلبيا خلال الربع الرابع من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2% عن الربع الذي سبقه، ما يمثل تحسنا مقارنة بالتقديرات السابق بانكماش بنسبة 0.3%، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فيما مثل ذلك أول انكماش ربع سنوي تشهده البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2%.

وأوضحت البيانات أنه على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع بانخفاض عن 1.8% على أساس سنوي خلال الربع السابق.

وخلال عام 2025 بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 1% وهو ما يتوافق مع التقديرات السابقة للبنك المركزي، ولكنه يتباطأ عن نمو العام السابق البالغ 2%.

