مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان يتابع سير المشاريع وخطط التطوير

‎عجمان في 10 مارس / وام/ اطلع مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان على سير العمل في المشاريع الحالية وخطط التطوير المستقبلية للنادي وذلك خلال اجتماع ترأسه سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان.

واستعرض الاجتماع أبرز التطورات والتحديثات المتعلقة بأنشطة النادي وبرامجه الرياضية والبطولات المستحدثة التي يسعى النادي إلى تنظيمها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الحركة الرياضية واستقطاب مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وتابع مجلس الإدارة بحضور أعضائه مراحل تنفيذ المشاريع الحالية على صعيد ميدان الرماية، والصالة الرياضية، المسبح وصالة البولينج، والملاعب الخارجية ونسب الإنجاز فيها، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمبادرات التطويرية والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي، بما ينسجم مع توجهات شرطة عجمان في دعم الرياضة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.