"اقتصادية عجمان" تتظم مبادرة "وجبة إفطار" إحياءً ليوم زايد للعمل الإنساني

عجمان في 10 مارس /وام/ نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حملة تعبئة وتوزيع وجبات إفطار ضمن مبادرة "أفطر" إحياءً ليوم زايد للعمل الإنساني، وبالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والشريكة.

وأكدت الدائرة أن مشاركتها في هذه المبادرة تنطلق من حرصها على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بين موظفيها، وتعزيز روح التطوع والعمل الجماعي، بما يعكس التزامها بدورها التنموي والإنساني إلى جانب دورها الاقتصادي.

وقالت إن هدف المبادرة هو إدخال البهجة على نفوس الصائمين، وتجسيد قيم التراحم والتكاتف التي يتميز بها مجتمع الإمارات، خاصة في الشهر الفضيل.

وأوضحت الدائرة أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتجديد الوفاء لقيم الوالد المؤسس، واستلهام إرثه في البذل والعطاء وخدمة الإنسان، وفرصة لتعزيز الوعي بأهمية العمل الخيري، وترسيخ مفهوم أن العطاء مسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتراحماً.