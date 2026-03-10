الأولمبياد الخاص يعلن ضم الجمباز الفني والإيقاعي لدورة الألعاب

أبوظبي في 10 مارس/ وام/ أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي ضم الجمباز الإيقاعي والفني إلى الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026 التي تقام بنسختها الثانية خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد الألمبياد الخاص في هذا الشأن أن هذه المنافسات تعتبر تصفيات رسمية مؤهلة إلى الألعاب الإقليمية العاشرة لرياضات الأداء والمقررة في جمهورية مصر العربية خلال سبتمبر المقبل.

وتقام منافسات الجمباز الإيقاعي والفني في صالة ويلفيت بقرية جميرا الدائرية بدبي، في 3 يونيو المقبل.

وأوضح الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن باب التسجيل للمشاركة في المنافسات مفتوح حاليا لجميع الأعمار والقدرات، وسيتم غلقه 31 مارس الجاري.