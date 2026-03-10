"المركز الوطني للمناصحة" يحصد المركز الثالث في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 10 مارس/ وام/ أحرز فريق المركز الوطني للمناصحة المركز الثالث في النسخة الـ 13 من منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026 بعد فوزه 1-صفرعلى فريق قطاع الخدمات المساندة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء أمس على ملعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتا".

خيم التعادل السلبي على أجواء المواجهة حتى الرمق الأخير قبل أن ينجح اللاعب إبراهيما المتوج بجائزة الأفضل في المباراة بحسم النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة.

وعلى مدار المرحلة الماضية للبطولة حقق فريق المركز الوطني للمناصحة نتائج قوية في الدور التمهيدي أهلته لتصدر المجموعة الثانية والعبور إلى مرحلة خروج المهزوم برصيد 7 نقاط وتخطى في الدور ربع النهائي فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي 1- صفر، ثم فقد فرصة التأهل إلى النهائي بخسارته أمام فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية 1-2.