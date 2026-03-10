رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: يوم الطبيب الإماراتي مناسبة لتقدير الكفاءات الطبية الوطنية

أبوظبي في 10 مارس /وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن الصحة تمثل أعظم ثروة للمجتمعات باعتبارها الركيزة التي تُبنى عليها الأسر المزدهرة والمجتمعات القوية القادرة على الإسهام في بناء وطن أكثر تقدماً ومرونة في مواجهة التحديات.

ونوه معاليه، بمناسبة "يوم الطبيب الإماراتي الذي يوافق 11 مارس من كل عام" بالدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء الإماراتيون في حماية صحة المجتمع والارتقاء بها، من خلال ما يقدّمونه من خبرات طبية وجهود مهنية متواصلة، مؤكداً أن التزامهم بالتميّز السريري وحرصهم على التعلّم المستمر، إلى جانب إسهاماتهم في تطوير البحث العلمي والطبي، يعزّز من مستوى الرعاية الصحية المتقدمة في الدولة.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في رسم ملامح مستقبل الصحة انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم، بما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة الأجيال المقبلة.

وتوجّه معاليه، بالنيابة عن دائرة الصحة – أبوظبي، بخالص الشكر والتقدير لكل طبيب إماراتي لما يقدّمه من خدمة وتفانٍ وإخلاص في خدمة المجتمع والوطن.