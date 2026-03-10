"الشارقة لدعم المشاريع الريادية " تستعرض برامج التمويل المعتمدة في 2026

الشارقة في 10 مارس /وام/ عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اجتماعها الواحد والأربعين بمقر الدائرة برئاسة سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وحضور أعضاء اللجنة وفاطمة حسن آل علي مدير المؤسسة رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع إلى جانب عدد من المسؤولين .

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع رصيد التمويل المعتمد لعام 2026 وقرارات التمويل الصادرة من خلال برنامج التمويل المباشر من المؤسسة وبرنامج التمويل غير المباشر عبر المصارف.

واستعرض المشاركون قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل إلى جانب طلبات إعادة النظر في القرارات السابقة الصادرة بشأن عدد من المشاريع وتم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وقررت اللجنة الموافقة على تمويل مشروع متخصص في القطاع الرياضي بنظام التمويل غير المباشر من خلال أحد المصارف بقيمة 700 ألف درهم بما يعكس توجه المؤسسة نحو دعم المشاريع النوعية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات الحيوية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من قبل اللجنة خلال عام 2026 حتى نهاية فبراير الماضي إلى ثلاثة مشاريع وبإجمالي قيمة تمويلية بلغت 1.5 مليون درهم.

ووجهت اللجنة بإعداد تصور متكامل لمصفوفة تقييم المشاريع المتقدمة للتمويل بهدف تعزيز دقة دراسة الطلبات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في آليات منح التمويل مؤكدة مواصلة العمل على تطوير سياسات وبرامج التمويل بما يسهم في تمكين رواد الأعمال المواطنين ودعم استدامة مشاريعهم وتعزيز مساهمتها في تنمية وتنافسية اقتصاد إمارة الشارقة.