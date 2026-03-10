600 متطوع يشرفون على 129 موقعا لإفطار "الشارقة الخيرية"

الشارقة في 10 مارس /وام/ يتنافس ما يزيد على 600 متطوع من منتسبي جمعية الشارقة الخيرية يومياً في خدمة الصائمين عبر 129 موقعاً وخيمة للإفطار موزعة في مناطق الإمارة، ضمن مشروع إفطار صائم، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يتم تقديم أكثر من 30 ألف وجبة إفطار يومياً للصائمين في مشهد يعكس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ويتولى المتطوعون مهام تنظيم مواقع الإفطار واستقبال الصائمين والإشراف على توزيع الوجبات، إضافة إلى تنسيق عمليات التجهيز والتوزيع لضمان وصول الوجبات بسلاسة وانسيابية إلى المستفيدين قبل موعد الإفطار، بما يعزز من كفاءة العمل الميداني في المشروع الذي يعد أحد أبرز المبادرات الرمضانية التي تنفذها الجمعية سنويا.

وتنتشر مواقع الإفطار التابعة للجمعية في أنحاء الإمارة بواقع 51 موقعا داخل مدينة الشارقة و31 موقعا في المنطقة الوسطى و 47 موقعا في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص الجمعية على توسيع نطاق الاستفادة من المشروع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين في مناطق الإمارة لا سيما العمال وأصحاب الدخل المحدود وعابري السبيل.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن المتطوعين يشكلون عنصرا أساسيا في نجاح مشروع إفطار صائم، إذ يؤدون دورا حيويا أسهم بشكل كبير في انسيابية تقديم أكثر من 30 ألف وجبة يومياً في مواقع المشروع، وهو ما يعكس روح المسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها أبناء المجتمع.

وأكد أن العمل التطوعي يعد ركيزة مهمة في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية التي تحرص الجمعية على تقديمها خلال شهر رمضان المبارك.