21 ألف شخص و420 جهة حضروا ورش "المعاشات" التوعوية في 2025

أبوظبي في 10 مارس /وام/ بلغ عدد الحضور في ورش العمل التوعوية، التي نظمتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال عام 2025 الماضي أكثر من 21 ألف شخص، وأكثر من 420 جهة عمل، الأمر الذي يبرز الدور الكبير لهذه الفعاليات في رفع مستوى الوعي التأميني.

ويندرج برنامج الورش التوعوية ضمن خدمات جهات العمل التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل في القطاعين الخاص والحكومي المسجلين لديها وموظفيهم المؤمن عليهم، وتهدف إلى تعزيز فهم قوانين المعاشات والمنظومة التأمينية في الدولة، لإحداث تغيير في طرق التفكير وتشجيع التخطيط المبكر للتقاعد، واعتباره ركيزةً رئيسيةً لتحقيق الاستقرار المالي.

وتبسط الورش القوانين الاتحادية المتعلقة بالمعاشات، وتستعرض سبل تعزيز العمليات الإدارية ذات الصلة، حيث تقدم إرشادات مفصلة حول تلك القوانين بما في ذلك "القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999"، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023" وهما القانونين اللذين يتم بموجبهما شمول المؤمن عليهم المشتركين في الهيئة.

وتوفر هذه الورش التوعية اللازمة حول موضوعات أساسية في هذه القوانين مثل نسب الاشتراك، وضم مدد الخدمة السابقة، وحساب المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة.

كما تركّز الورش على تعزيز الكفاءتين الرقمية والتشغيلية من خلال توفير التدريب اللازم على استخدام منصة "معاشي" الرقمية، التي تبسط إجراءات إدارة الاشتراكات وتعزز امتثال أصحاب العمل.

وتقدم الهيئة هذه الورش بناءً على طلب من جهة العمل ويمكن عقدها بشكل سهل ومناسب إمّا عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي. ويمكن لأصحاب العمل طلب المشاركة في الورش من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة أو عبر منصة "معاشي".