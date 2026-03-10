بلدية عجمان تنظم جلسة حوارية بعنوان"رؤية متكاملة لنهضة مستدامة"

عجمان 10 مارس /وام/ نظمت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، بالتعاون مع رؤيتي لتنظيم المعارض، جلسة حوارية بعنوان "رؤية متكاملة لنهضة مستدامة"، ضمن فعاليات رمضان في الفرجان تحت مظلة مبادرة مجالس المجتمع التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ومناقشة القضايا التي تسهم في بناء مجتمع يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 والمتمثلة في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وبالتزامن مع "عام الأسرة" وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع.

تأتي الجلسة ضمن جهود الدائرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي وتبادل الخبرات والأفكار بين أفراد المجتمع والمتخصصين، بما يعزز الوعي بأهمية ريادة الأعمال ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم لمشاريع ناجحة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار.

شهدت الجلسة مشاركة رائدة الأعمال الدكتورة نورة الزعابي، ورائد الأعمال هلال الجابري وتناول المتحدثون خلالها تجاربهم في مجال ريادة الأعمال والتحديات التي واجهوها في بداياتهم، إلى جانب استعراض أبرز الفرص التي يتيحها السوق لرواد الأعمال الشباب.

وناقش المشاركون أهمية ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدين أن تشجيع الشباب على الابتكار وإطلاق المشاريع الخاصة يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز روح المبادرة في المجتمع..وسلطوا الضوء على دور الجهات الحكومية في توفير البيئة الداعمة لرواد الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم وتحقيق الاستدامة.

وتطرقت الجلسة إلى الدور المحوري للأسرة في ترسيخ ثقافة العمل والاستثمار لدى الأبناء وأكد المتحدثون في هذا الشأن أن الأسرة تعد البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الطفل وطموحاته، وأن غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي منذ الصغر يسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية واعية في المستقبل.

وناقش الحضور أهمية تمكين الأطفال من خوض تجارب بسيطة في المشاريع الصغيرة، بما يعزز لديهم مهارات القيادة والاعتماد على النفس والتفكير الإبداعي، ويمنحهم الثقة في تحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية يمكن تطويرها مع مرور الوقت.