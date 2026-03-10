جمارك أبوظبي تحذر من رسائل نصية تنتحل صفتها أوصفة جهات وشركات شحن

أبوظبي في 10 مارس / وام / حذرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من رسائل نصية احتيالية يتم تداولها عبر الرسائل النصية و"آي مسج" تنتحل صفتها أو صفة جهات وشركات شحن، وتدعو الجمهور والمتعاملين إلى عدم التفاعل معها، أو فتح أي روابط مرفقة، نظراً لكونها غير موثوقة وقد تستهدف الحصول على بيانات شخصية أو معلومات حساسة.

وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل قد تتضمن ادعاءات بوجود شحنة أو طلب تحديث بيانات، وتستخدم أحياناً أرقاماً أو مسميات توحي زوراً بارتباطها بجهات رسمية، بهدف استدراج المتعاملين والاستيلاء على بياناتهم.

وشددت الإدارة على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع جهات غير معروفة، والاعتماد على القنوات الرسمية الخاصة بها للحصول على الخدمات والمعلومات تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت جمارك أبوظبي التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات المتعاملين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد ومعالجة محاولات الاحتيال، داعية الجمهور إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية في حال تلقي أي رسائل مشبوهة تنتحل صفتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من محاولات التصيد الإلكتروني.