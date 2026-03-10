الإعلان عن الفائزين بجائزة "أجمل حديقة منزلية" في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 10 مارس / وام / أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، نتائج مسابقة "أجمل حديقة منزلية " التي أطلقتها الجمعية ضمن مبادراتها المجتمعية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة التشجير والاستدامة في الأحياء السكنية بإمارة رأس الخيمة.

وجاء الإعلان عن الفائزين بعد تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير التي شملت جماليات التصميم وتنسيق الحديقة ومستوى العناية والصيانة وتنوع النباتات، إضافة إلى الابتكار في التصميم واستخدام تقنيات الري الحديثة، بما يعكس التزام المشاركين بالممارسات البيئية المستدامة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مسعد علي العودي بالمركز الأول، فيما حلت عائشة العوضي في المركز الثاني، وجاءت خديجة عبدالله الشامسي في المركز الثالث، تقديراً لتميز حدائقهم المنزلية من حيث التصميم الجمالي والتنوع النباتي والاهتمام بالمساحات الخضراء واساليب الرى الحديثة .

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المسابقة تأتي في إطار دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة البيئية ونشر ثقافة التشجير، مشيراً إلى أن الحدائق المنزلية تمثل أحد المكونات المهمة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري في الأحياء السكنية.

وقال إن المبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بالمساحات الخضراء في منازلهم، وتبني ممارسات زراعية مبتكرة ومستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الجمال الطبيعي للمناطق السكنية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الإقبال الذي شهدته المسابقة يعكس تنامي الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، مؤكداً حرص الجمعية على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز الثقافة البيئية وتشجع المجتمع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، بما يسهم في ترسيخ قيم الاستدامة وتحسين جودة الحياة.