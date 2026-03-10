"الشؤون الإسلامية" تساهم بـ 4 ملايين درهم دعما لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 10 مارس / وام / قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مساهمة مالية بقيمة 4 ملايين درهم لدعم حملة "وقف أم الإمارات للأيتام".

وتأتي هذه الحملة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" في إطار "عام الأسرة" وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف ترسيخ نموذج وقفي مستدام يضمن استمرارية توفير الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش الكريم للأيتام.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن هذه المساهمة تهدف إلى توفير موارد ثابتة لتمكين الأيتام وتعزيز جودة حياتهم، انسجاماً مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك تسوده قيم التكافل والرحمة.

وأوضح معاليه التزام الهيئة بدعم المبادرات الوقفية والخيرية بمختلف الأشكال المادية والتوعوية والإرشادية، مشيراً إلى أن الوقف يمثل ركيزة أساسية للعمل الخيري المستدام بفضل ثبات أصله واستمرار عطائه عبر الأجيال، مما يقوي الترابط المجتمعي ويعزز الأثر الإنساني والاجتماعي.

وثمن معالي الدكتور الدرعي الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للمبادرات الخيرية، مشيداً بمبادرات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واهتمامها البالغ برعاية شؤون الأسرة والأيتام لبناء أجيال تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للوطن.

وتندرج هذه المساهمة ضمن الرؤية الوطنية للحملة الساعية لتحويل المساهمات المجتمعية إلى عائدات وقفية طويلة الأمد تُستثمر بآليات مستدامة لخدمة الأيتام وترسيخ دعائم المجتمع المتوازن.