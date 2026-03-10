"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية وأمطار متوقعة على مناطق متفرقة بالدولة حتى 15 مارس

أبوظبي في 10 مارس/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد وحتى 15 مارس الحالي طقساً متقلباً في بداية الفترة مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الغربية والساحلية، يصاحبه نشاط في الرياح المثيرة للغبار وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، قبل أن يميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي مع نهاية الأسبوع وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأشار المركز في بيان له إلى أن طقس يوم غد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س تصل إلى 50 كم/س أحياناً، على أن تصبح معتدلة إلى خفيفة السرعة بعد الظهر، بينما يكون البحر مضطرب الموج ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الخميس فيكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع استمرار فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة إلى يوم الجمعة، فيتوقع أن يكون الطقس رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال استمرار سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر نهاراً، مع ميل درجات الحرارة للارتفاع، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس يوم السبت رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأحد يكون الطقس رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وصحواً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.