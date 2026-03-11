انطلاق أعمال ملتقى الطبيب الإماراتي السادس في أبوظبي

أبوظبي في 11 مارس/ وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال "ملتقى الطبيب الإماراتي" السادس افتراضياً وميدانياً، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية والأطباء الإماراتيين من القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال الاجتماعيين في القطاع الصحي، وذلك بالتزامن مع يوم الطبيب الإماراتي.

ويُعد الملتقى، الذي تنظمه مبادرة أطباء الإمارات بالشراكة مع برنامج الإمارات للقيادات الطبية وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، منصة وطنية تجمع قادة الرعاية الصحية والمتخصصين الطبيين لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية في الدولة وتبادل الخبرات، بجانب استعراض قصص نجاح لأطباء إماراتيين أسهموا في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.

ويهدف الملتقى إلى تكريم الأطباء الإماراتيين وإبراز إسهاماتهم العلمية والمهنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ودعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، فيما تضمن برنامجه تكريم الفائزين بجائزة الطبيب الإماراتي وتقديم ميدالية وسام الطبيب الإماراتي لأبطال الخطوط الأمامية تقديراً لإنجازاتهم في القطاع الصحي.

وخلال الملتقى تم إطلاق "مبادرة أطباء الأسرة" بالتزامن مع "عام الأسرة 2026"، بهدف تأهيل أطباء إماراتيين في طب الأسرة عبر برامج تدريبية متقدمة معتمدة من الكلية الأمريكية لأطباء الأسرة، بالشراكة مع البرنامج الوطني "جاهزية"، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات المجتمعية عبر العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في مختلف أنحاء الدولة.

وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع فريق الإمارات الطبي التطوعي والاحتياطي، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي الطبي ويوسع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.

وأكد الدكتور عادل الشمري العجمي، رئيس مبادرة أطباء الإمارات وبرنامج الإمارات "جاهزية"، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد للعطاء، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الكوادر الطبية الوطنية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الصحية والكوارث وحالات الطوارئ، بدعم من القيادة الحكيمة التي مكّنت أطباء الإمارات من نيل أعلى المؤهلات العلمية والعملية، ووفّرت لهم الإمكانات اللازمة للابتكار والإبداع في خدمة المجتمع.

وأضاف أن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية، نجح بسواعد أطباء الإمارات في بناء منظومة وطنية متكاملة وموحدة للتأهب والاستجابة الطبية وفق معايير تدريب معترف بها دولياً.