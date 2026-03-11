مجلس رمضاني في أبوظبي يناقش تعزيز الوعي المجتمعي بالسلامة المنزلية

أبوظبي في 11 مارس/ وام/ نظّمت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مساء أمس مجلساً رمضانياً توعوياً بعنوان "السلامة في المنزل"، وذلك في مقر مجلس البطين في أبوظبي، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع، وتعزيز وعي أفراد الأسرة بأفضل الممارسات للتعامل مع المخاطر المنزلية والظروف الطارئة، بما يسهم في صون الأرواح وحماية الممتلكات.

عقد المجلس برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، وسعادة العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسعادة العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة في الهيئة، والدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، بجانب حضور واسع من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، وممثلين عن عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من المهتمين بالشأن المجتمعي والإعلامي.

وقال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن المجالس الرمضانية تمثل منابر مجتمعية فاعلة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، لاسيما في القضايا المرتبطة بسلامة الإنسان وصون الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد الاستباقي لمواجهة مختلف المخاطر.

وأشار إلى أن المجالس المجتمعية تشكّل فضاءً حيوياً لتبادل الخبرات وتناقل الرسائل التوعوية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الوعي العام وتعزيز السلوكيات الآمنة داخل المجتمع، ولا سيما في المنازل التي تُعدّ الحاضنة الأولى لحماية الأسرة وضمان سلامتها.

من جانبه استعرض العقيد عيسى عبد الله المرزوقي، ممثلاً عن قطاع الإنقاذ والإطفاء، جملة من المحاور التوعوية المرتبطة بسلامة المنازل، مؤكداً أهمية ترسيخ مفاهيم الوقاية والاستعداد المسبق لمواجهة الحوادث المنزلية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات الآمنة داخل البيئة المنزلية، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة ورفع مستويات السلامة العامة، إلى جانب تقديم إرشادات توعوية تسهم في تمكين أفراد المجتمع من التعامل بوعي ومسؤولية مع الحالات الطارئة.

ويأتي تنظيم هذا المجلس في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية، دعماً لثقافة العمل التطوعي وتعزيزاً للشراكات المجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم السلامة العامة.