طائفة البهرة الداوودية في الإمارات تساهم في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بـ2.1 مليون درهم

دبي في 11 مارس/ وام/ أعلنت طائفة البهرة الداوودية في دولة الإمارات، عن مساهمتها بمبلغ 2.1 مليون درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتركز الحملة الرمضانية، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

ويشارك في الحملة جميع فئات مجتمع دولة الإمارات، أفراداً ومؤسسات، في تعبير عملي عن قيم التضامن الإنساني العميق، وبما يترجم الحس الجماعي بالمسؤولية إزاء حماية حق الأطفال في الحياة والنمو، والعيش الكريم، وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة "إنقاذ الطفل"، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال كنانة جمال الدين ممثل سلطان البهرة ورئيس جماعة البهرة الداوودية في دبي، إن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تجسد القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وثقافة البذل ومساعدة الآخرين الراسخة في نفوس أبناء هذا المجتمع الكريم، وهو ما جعل منه نموذجاً يحتذى به في المحبة والتسامح والمبادرة إلى فعل الخير ومساندة كل محتاج في أي مكان من العالم.

وأضاف جمال الدين: نتشرف بالمشاركة في هذه الحملة التي تتزامن مع الشهر الفضيل، وأن نلبي الدعوة للمساهمة في تحقيق مقاصدها الإنسانية العظيمة، كما أوصانا ديننا الإسلامي الحنيف، معرباً عن ثقته بقدرة هذه الحملة على تقديم الإضافة النوعية للجهود الدولية للقضاء على جوع الأطفال في العالم.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع "YallaGive.com" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود - Jood.ae."