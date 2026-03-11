"الإمارات للدراجات" يتصدر الترتيب العام في سباق تيرينو - أدرياتيكو بإيطاليا

توسكانا - ايطاليا في 11 مارس/ وام/ تصدر المكسيكي ديل تورو دراج فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، الترتيب العام، برغم تحقيقه للمركز الثاني أمس في المرحلة الثانية من سباق تيرينو–أدرياتيكو بإيطاليا الذي يبلغ طوله 206 كم، وتضمن عدة مقاطع من الطرق الحصوية في الجزء الأخير قبل خط النهاية.

وشهدت المرحلة الثانية واحدًا من أكثر أيام السباق قوة وإثارة، بعد ارتفاع معدل الأمطار، والطرق الزلقة ما صعب من مهمة الدراجين قبل الوصول إلى خط النهاية.

من جانبه تصدر المرحلة الثانية الدراج ماثيو فان من فريق البسين بريميير تيك، فيما جاء ثالثا خلف ديل تورو جوليو بيليتزاري من فريق ريد بل.