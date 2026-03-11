"كيوب للتطوير" تدعم حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بمليوني درهم

دبي في 11 مارس/ وام / أعلنت شركة "كيوب للتطوير" عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتجسد حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الخيري والإنساني المستدام، الذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعالة، لحشد الجهود لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين الأطفال من العيش الكريم من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها توفير الغذاء لضمان نموهم بشكل صحي وآمن.

وتأتي مساهمة شركة "كيوب للتطوير"، في حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، ضمن التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الرمضانية، التي تسعى إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "كيوب للتطوير"، إن دعم الشركة لحملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، يعكس حرصها على المشاركة في المبادرات الإنسانية الخيرة، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في شهر رمضان الفضيل كل عام، ومساندة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً الأطفال الذين يعانون الجوع وسوء التغذية.

وأضاف أن انضمامنا إلى قائمة المساهمين في الحملة يعبر عن إيماننا العميق بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة، ويؤكد التزامنا الإنساني والمجتمعي بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال في الحياة، وتعزيز نموّهم، وتوفير حياةٍ كريمة، وتمكينهم من مستقبل أفضل وأكثر أماناً.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جــود" Jood.ae.