فريق عجمان التطوعي يحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

عجمان في 11 مارس/ وام / احتفى فريق عجمان التطوعي بيوم زايد للعمل الانساني عرفانا وتقديرا لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في العمل الإنساني.

وقام أعضاء وعضوات الفريق بزيارة المرضى في مدينة الشيخ خليفة الطبية بإمارة عجمان، وتوزيع الورود والهدايا عليهم.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي: حرص الفريق على إحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان، وذلك تمجيدا لثقافة التعاون والتآزر التي غرس بذرتها المغفور له الشيخ زايد، "طيب الله ثراه"، ودوره الإنساني في تعزيز التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع والقيم المجتمعية النبيلة القائمة على التواصل والتراحم.