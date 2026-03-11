هيئة كهرباء ومياه الشارقة تكمل صيانة 672 بئراً لتعزيز أمن المياه لعام 2025

الشارقة في 11 مارس/ وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال عام 2025 أعمال الصيانة الدورية لعدد 672 من الآبار الجوفية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن الهيئة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تأمين الموارد المائية وتلتزم بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المياه الجوفية، بما يضمن استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة لمواطني ومقيمي إمارة الشارقة.

وأوضح ان الهيئة تستمر في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز منظومة الأمن المائي، من خلال التوسع في مشاريع تحلية المياه وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بالتوازي مع حملات التوعية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.

وناشد الجميع بالالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكداً أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.