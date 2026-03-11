"أبوظبي للزراعة" و"غراسيا" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير كفاءات موظفي الزراعة والأغذية

أبوظبي في 11 مارس/ وام / وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم مع مزرعة غراسيا للمحاصيل الزراعية، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين وبناء شراكة إستراتيجية مثمرة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعادة موزة سهيل المهيري نائب المدير العام لشؤون التنظيمية والإدارية بالهيئة ومن جانب مزرعة غراسيا للمحاصيل الزراعية سعادة المستشار حامد أحمد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الاماراتية و مؤسس مجموعة غراسيا.

وتأتي هذه المذكرة من منطلق التنسيق وتكامل الأدوار والتعاون المشترك، وتعزيزا للاستفادة من الممارسات المتميزة والناجحة التي تتبناها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتحقيقا للمصلحة العامة ورغبة من الطرفين في دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما، بهدف تطوير الجهود المشتركة لخدمة الجمهور والمتعاملين بكافة فئاتهم وللاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف والمتمثلة في الكوادر البشرية والخبرات العملية التراكمية.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على دعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية المستقبلية.

واتفق الطرفان على التعاون في مجالات بناء قدرات العاملين في القطاعين الزراعي والغذائي، وفق الأولويات والمجالات التي تحددها الهيئة، وتبعا لمتطلبات برامج تدريب العاملين في القطاعين الزراعي والغذائي المعتمدة.

وتهدف المذكرة إلى وضع أطر العمل الرئيسة والتنسيق في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التراكمية لدى الطرفين، بما يسهم في تطوير القدرات وتنمية الكفاءات بما يسهم في تنمية القدرات لموظفي ومنتسبي الطرفين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يدعم عملية تعزيز استراتيجية الطرفين.