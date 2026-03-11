جمعية الشارقة الخيرية تنفذ 14,997 جلسة غسيل كلى لـ332 مريضاً في 2025

الشارقة في 11 مارس/ وام / أكدت جمعية الشارقة الخيرية أنها تكفلت خلال عام 2025 بتنفيذ 14,997 جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي استفاد منها 332 مريضاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8,3 مليون درهم وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وبمناسبة اليوم العالمي لغسيل الكلى الذي يوافق 12 مارس من كل عام.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن 6,890 جلسة من إجمالي الجلسات نُفذت داخل مركز جمعية الشارقة الخيرية لغسيل الكلى والذي يُعد أول مركز لغسيل الكلى تابع لجهة خيرية داخل دولة الإمارات ويضم 16 جهازا طبيا من أحدث الأجهزة الطبية عالمياً ويستقبل ما يصل إلى 32 حالة يوميا بإشراف كادر طبي متخصص يتمتع بخبرة طويلة في مجال رعاية مرضى الكلى بالتعاون مع شركاء الرعاية الصحية.

وأضاف أن الجمعية تكفلت كذلك بتنفيذ 8,107 جلسات غسيل كلى للحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات أخرى في إطار حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى أينما كانوا وتخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، مشيرا إلى أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بالبرامج الصحية والمشاريع العلاجية باعتبارها من المجالات الإنسانية ذات الأولوية، مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تطوير مساعداتها العلاجية وتوسيع نطاق دعمها لكافة المرضى.