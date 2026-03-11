مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تؤكد أهمية الدعم الإنساني الشامل للأيتام في رمضان

الشارقة في 11 مارس/ وام / قالت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إن شهر رمضان يجسد قيم التكافل والتراحم، ويؤكد أن رعاية الأيتام لا تقتصر على الدعم المادي فحسب، بل تمتد إلى الاحتواء الإنساني وبناء شخصية متوازنة وواعية قادرة على صناعة مستقبلها بثقة وثبات.

وأعربت الشيخة جميلة القاسمي عن سعادتها بمشاركة ابناء وموظفين "الشارقة للتمكين الاجتماعي" أجواء الإفطار الرمضاني، مؤكدة استمرار الجهود الإنسانية وتعزيز الحضور المجتمعي، مشيرة إلى أن اللقاء بالأبناء فاقدي الأب والاستماع إليهم يمثل جانباً مهماً في مسيرة دعمهم لما له من أثر في تعزيز الثقة وترسيخ شعورهم بالانتماء.

من جانبها، أكدت سعادة منى بن هدة السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن المؤسسة تحرص من خلال هذه المبادرات على أن يشعر الأبناء بقربها منهم ومشاركتها تفاصيل حياتهم، خاصة في المناسبات التي تحمل أبعاداً روحانية واجتماعية كالشهر الفضيل.

وتواصل المؤسسة خلال شهر رمضان تنفيذ حملة "زكِّ" التي تجمع بين البعد الإيماني والاجتماعي، إيماناً بأهمية إحداث أثر مستدام في حياة الأيتام وأسرهم يمتد لما بعد الشهر الفضيل.