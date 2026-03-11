"الشارقة للعمل التطوعي" تنظم مجالس رمضانية افتراضية لتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية

الشارقة في 11 مارس / وام / تنظم جائزة الشارقة للعمل التطوعي سلسلة من المجالس الرمضانية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار المجتمعية.

ويأتي تنظيم هذه المجالس ضمن برامج الجائزة السنوية الهادفة إلى ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي، واستثمار الأجواء الإيمانية للشهر الفضيل في نشر ثقافة التطوع وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

وتتضمن المجالس الرمضانية لهذا العام تقديم محاضرات افتراضية تتيح المجال أمام شريحة واسعة من المجتمع للمشاركة والاستفادة، حيث تنظم محاضرة افتراضية مخصصة للرجال وأخرى للنساء.

وتسعى الجائزة من خلال هذه المجالس إلى ترسيخ مفاهيم التكافل والتراحم والمبادرة لخدمة المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي ونشر ثقافته بين مختلف فئات المجتمع.

وأكدت سعادة سعاد الشامسي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن الجائزة تحرص على تقديم برامج متجددة تتفاعل مع روح المجتمع واحتياجاته، لافتة إلى أن المجالس الرمضانية تشكل منصة للحوار البنّاء ونشر الوعي بقيمة العمل التطوعي وأثره في تنمية المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنفذها الجائزة على مدار العام، تأكيداً لدورها في دعم العمل التطوعي وتحفيز الأفراد والمؤسسات على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع وترسيخ منظومة القيم الإنسانية.