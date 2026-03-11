"ريف العقارية" تنضم إلى "وقف المطورين العقاريين" بمساهمة قيمتها 100 مليون درهم

دبي في 11 مارس /وام/ سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مساهمة جديدة في مبادرة "وقف المطورين العقاريين" التي أطلقتها من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث قدمت المساهمة شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وانضمت ريف العقارية إلى المبادرة بتقديمها 100 وحدة سكنية وقفاً خيرياً ضمن مشاريعها الجديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون درهم، بعائد سنوي يتراوح بين 7 و9 ملايين درهم لتُعد هذه المساهمة الأكبر من نوعها منذ إطلاق المبادرة.

ومن المقرر تسليم الوحدات خلال خمس سنوات، ليُصرف ريعها على عموم الخير وتلبية احتياجات المجتمع وتمكين الفئات المستحقة ودعم العمل الانساني على المدى الطويل، حيث خصصت الشركة وحدات عقارية وقفاً خيرياً مستداماً دعماً للمبادرة في عدة مناطق في دبي، وسيتم تسليمها إلى "أوقاف دبي" لتتولى إدارتها واستثمارها وفق أفضل الممارسات الوقفية، وصرف عوائدها على دعم مشاريعها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم، وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل، ومساندة أصحاب الهمم، ودعم الحالات الإنسانية، بما يعزز استدامة العمل الخيري ويسهم في تحقيق أثر تنموي يخدم فئات المجتمع المختلفة.

وقال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن مبادرة "وقف المطورين العقاريين" تجسّد رؤية دبي في ترسيخ الوقف كأداة تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع العقاري لإطلاق مشاريع نوعية ذات أثر مستدام، موضحاً أن مساهمة شركة الريف العقارية، باعتبارها الأكبر ضمن المبادرة منذ إطلاقها، تمثل إضافة إستراتيجية تعكس وعياً مؤسسياً متقدماً بأهمية الاستثمار المسؤول الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والعائد المجتمعي.

وأشاد المطوع بشركة ريف للتطوير العقاري لمساهمتها المتميزة وانضمامها إلى المبادرة، مثمناً دورها في دعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في دبي، ومؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوقفية والقطاع الخاص لتعزيز الاستدامة وتحقيق أثر مجتمعي متجدد.

من جانبها، ثمّنت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، انضمام شركة الريف العقارية إلى مبادرة "المطورين العقاريين"، بما يعزز توسع قاعدة الشركاء الإستراتيجيين، ويؤكد ثقة القطاع العقاري في الحلول الوقفية المبتكرة التي يوفرها المركز، ويسهم في بناء أوقاف مستدامة تدعم مستهدفات التنمية ورفع جودة الحياة في المجتمع.

وأضافت أن هذه المساهمة السخية تعكس التزام القطاع العقاري بدوره المجتمعي كشريك فاعل في دعم المبادرات الوقفية المستدامة، وترسيخ نموذج تنموي قائم على التكامل بين العمل الاستثماري والعمل الخيري.

من جهته، قال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، إن الشركة تؤمن بأن التقدّم الحقيقي يُقاس بحجم الأثر الإيجابي الذي تحدثه في المجتمعات التي نعمل ضمنها، إلى جانب ما تنجزه من مشاريع تطويرية، مضيفا أن المساهمة في "وقف المطوّرين العقاريين" تجسّد التزام الشركة بنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المؤسسي، وبناء قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع. وأضاف أنّ هذه الخطوة تؤكّد القيم المؤسسية للشركة، وحرصها على توظيف الإمكانات التطويرية في خدمة مبادرات إنسانية مستدامة.

وأكد عمبر أن المساهمة تندرج ضمن النهج طويل الأمد الذي تتبناه "ريف للتطوير العقاري الفاخر" للنمو المسؤول، بما يعزّز مكانتها كمطوّر عقاري ذي رسالة اجتماعية، ويسهم في دعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات، عبر شراكات مؤسسية تُرسّخ دور القطاع العقاري كشريك فاعل في التنمية المجتمعية المستدامة.

يُذكر أن مبادرة "وقف المطورين العقاريين" أُطلقت عام 2023 بهدف تمكين المطورين العقاريين من تخصيص أصول أو وحدات عقارية كأوقاف مستدامة يعود ريعها لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية في دبي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الوقفي والقطاع العقاري؛ وقد استقطبت المبادرة منذ اطلاقها عشرات الشركات العقارية وهو ما أسهم في توسيع قاعدة الأوقاف التنموية بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ ثقافة الوقف وتعظيم أثره المجتمعي.