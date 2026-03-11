صقر غباش يتلقى رسالة تضامن من رئيس مجلس الأعيان الأردني

أبوظبي في 11 مارس /وام/ تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من معالي فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها عن تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب دولة الإمارات في ظل التطورات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الفايز، في رسالته، تضامن مجلس الأعيان الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، مؤكداً على دعم الأردن المطلق لحق دولة الإمارات في صون سيادتها الوطنية والدفاع عن أمنها واستقرارها.

وشدد على أن أي تهديدات أو ممارسات عدائية تمس سلامة أراضي دولة الإمارات أو أمن شعبها تعد أمراً مرفوضاً، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها وأن أي محاولة للمساس به تمثل تصعيداً وانتهاكاً صريحاً لمبادئ السيادة والقانون الدولي.

وثمّن الفايز الدور المسؤول الذي تضطلع به القيادة الإماراتية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدعوة إلى الحوار والحلول السلمية مؤكداً في الوقت ذاته أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في منع أي اعتداء أو تصعيد قد يهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد وقوف الأردن، إلى جانب دولة الإمارات قيادةً وشعباً في مواجهة التحديات مشيراً إلى أن التضامن العربي والإقليمي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها.

ودعا الفايز في ختام رسالته أن يحفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.