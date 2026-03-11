الولايات المتحدة وفرنسا تجريان حوارا حول تدابير الردع والاستقرار الإستراتيجي

نيويورك في 11 مارس /وام/ أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حوارا مشتركا حول تدابير الردع والاستقرار الإستراتيجي ومنع الانتشار النووي.

وأشار الجانبان، في بيان مشترك صدر اليوم، إلى أن وفدي البلدين أجريا محادثات موسعة حول جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، وناقشا الوضع الإستراتيجي الراهن وتحدياته.

وكشف البيان المشترك عن قرار الجانبين إقامة حوار ثنائي سنوي وتشكيل فريق عمل لتيسير تعزيز التعاون والإعداد للمحادثات السنوية.

وترأس الوفد الأمريكي في جلسات الحوار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس جي. دينانو، بينما ترأست الوفد الفرنسي كلير راولين، مديرة الشؤون الإستراتيجية والأمن ونزع السلاح في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وضم وفدا البلدين ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والطاقة.

مراسل وام - الولايات المتحدة الأمريكية