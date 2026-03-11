حمدان بن محمد يلتقي مجموعة من المساهمين والداعمين لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً

دبي في 11 مارس /وام/ التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مجموعة من المساهمين والداعمين لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء بالتفاعل الواسع الذي تحظى به الحملة، من مؤسسات وأفراد المجتمع، مؤكداً أن هذا التكاتف يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات، ويعكس روح التضامن والعطاء التي يحرص المجتمع على ترجمتها إلى مبادرات نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الملايين حول العالم.

كما أعرب سموّه عن تقديره للمساهمين والداعمين للحملة، مثمناً دورهم في دعم أهدافها الإنسانية النبيلة في مكافحة جوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حققت نجاحاً استثنائياً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزز مكانة دولة الإمارات عاصمةً عالمية للعمل الإنساني، وتبعث رسالة أمل من دولة الإمارات إلى العالم بأن التكاتف والتعاون قادر على تحقيق فارق ملموس في مواجهة القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً.

وأضاف سموه: "ننظر بكل فخر واعتزاز إلى الاستجابة الاستثنائية التي شهدتها الحملة من المساهمين والداعمين الذين يمثلون شركاء النجاح في هذه المهمة النبيلة وفي ترسيخ نهج واثق يثبت للعالم أن التغيير الحقيقي يبدأ بقلوب تؤمن بقيمة العطاء".

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول، إن حماية الأطفال من الجوع وتداعياته الصحية من القضايا التي لا تقبل التأجيل، فكل مساهمة قدمت تمثل فرصة جديدة لإنقاذ أرواح هي الأغلى، وبناء جيل يضيء دروب مجتمعات بأكملها نحو التنمية والازدهار، مضيفا: "من خلال هذه الحملة نجدد التزامنا بأن تظل الإمارات دائماً منارة للخير ومظلة تجمع المخلصين لخدمة البشرية".

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سعيد العطر، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ويتواصل تدفق المساهمات من الأفراد والمؤسسات على حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تسعى إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها.

وتركز الحملة بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتأتي الحملة التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وينطوي الرقم 11.5 الذي يرتبط بالحملة، على دلالة طبية وإنسانية حاسمة، إذ يمثّل حداً فاصلاً بين وضع يمكن تداركه بالتدخل السريع، وحالة تدخل فيها حياة الطفل دائرة الخطر الحقيقي للموت، فعندما ينخفض محيط ذراع الطفل عن هذا القياس، يكون ذلك مؤشراً واضحاً على الهزال الشديد، وهي حالة طبية طارئة تعني أن جسم الطفل لم يعد يمتلك الحد الأدنى من الكتلة العضلية والاحتياطي الغذائي اللازمين للبقاء، وأنَّ مناعته باتت ضعيفة إلى درجة تهدد حياته بشكل مباشر.