الكويت: تدمير 7 طائرات مسيرة وواحدة سقطت خارج منطقة التهديد خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت في 11 مارس /وام/ أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة تصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، إذ رصدت منظومات الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة معادية وتم التعامل مع 7 منها وتدميرها فيما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قوله خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة إن قوة الواجب من الحرس الوطني قامت برصد وإسقاط 8 طائرات "درون" جنوب البلاد في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية في البلاد.

وأشار إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل والتخلص من عدد 172 بلاغا منذ بداية العمليات.

-خلا-