سالم بن سلطان يستقبل كشافة رأس الخيمة

رأس الخيمة في 11 مارس /وام/ استقبل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة، في مجلس قصره بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، وفداً من مفوضية كشافة رأس الخيمة برئاسة محمد حسن الشمسي، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه عدد من أعضاء المجلس وشباب وزهرات الكشافة.

ورحب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بالوفد، مثمناً الجهود التي تبذلها الحركة الكشفية في تنمية روح المسؤولية والعمل التطوعي لدى الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة.

وأكد أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة تربوية مهمة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبادر قادر على خدمة مجتمعه ووطنه، مشيداً بالدور الذي تقوم به مفوضية كشافة رأس الخيمة في صقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم في المجالات المختلفة.

من جانبهم، قدم رئيس وأعضاء الوفد الشكر إلى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، على رعايته ودعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الكشافة، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل والعطاء.