"إسلامية دبي" تعتمد إطارا تنظيميا موحدا للحصالات الذكية عبر اتفاقيات استراتيجية

دبي في 11 مارس /وام/ وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اتفاقيات تعاون مع كل من مؤسسة التراحم الخيرية وجمعية بيت الخير وجمعية دار البر لتنظيم آلية توزيع وتشغيل الحصالات الذكية في المساجد المعتمدة بإمارة دبي، ضمن إطار مؤسسي موحّد ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة واستدامة العمل الإنساني.

ويأتي ذلك في إطار الرؤية الإستراتيجية للدائرة لتطوير منظومة العمل الخيري وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

كما ِتأتي الخطوة في سياق تطوير بيئة تبرع رقمية منظمة تُدار وفق منظومة رقابية وإشرافية متكاملة تشمل آليات المتابعة المالية والإدارية والتقنية بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة التتبع ووضوح مسارات التبرعات وصولاً إلى مستحقيها ومشاريعها المرخصة. كما تسهم في توحيد المعايير التشغيلية للحصالات الذكية داخل المساجد بما يعزز ثقة المجتمع في قنوات التبرع الرسمية ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الخيري المؤسسي القائم على الحوكمة والابتكار.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، أن الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير أدوات جمع التبرعات، مشيراً إلى أن تنظيم الحصالات الذكية ضمن إطار موحد يعكس التزام الدائرة بترسيخ أعلى معايير الشفافية والامتثال وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالعمل الخيري.

وأضاف أن الخطوة تدعم توجهات دبي في التحول الرقمي وتضمن توجيه الموارد الخيرية بكفاءة ومسؤولية بما يعظّم أثرها الإنساني ويعزز استدامتها، موضحا أن الخطوة تعكس وعياً مشتركاً بأهمية الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة عمل تكاملية مستدامة تُدار وفق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية.

وأشار عمر علي الخزيمي، مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بالإنابة، إلى أن الشراكة مع الدائرة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، لافتا إلى أن توحيد الإجراءات التنظيمية والتشغيلية للحصالات الذكية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز ثقة المتبرعين ويضمن انسيابية العمل وفق ضوابط واضحة تحقق الامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة في الإمارة.