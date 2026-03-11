"إسلامية دبي" تكثف زياراتها الميدانية في 195 موقعا لخيم الإفطار الرمضانية

دبي في 11 مارس /وام/ سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حضورا ميدانيا في تنظيم مبادرات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك في إطار دورها التنظيمي والرقابي على المبادرات الخيرية في الإمارة، حيث أشرفت فرق الدائرة على 195 موقعاً لتوزيع وجبات الإفطار بين خيام ومآدب رمضانية جرى من خلالها توزيع أكثر من 69 ألف وجبة إفطار حتى الآن بما يعكس اتساع نطاق العمل الخيري المنظم في دبي خلال الشهر الفضيل.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الخيام الرمضانية المعتمدة بلغ 24 خيمة وزعت نحو 16 ألفا و570 وجبة إفطار إلى جانب 149 موقعاً للمآدب الرمضانية التي قدمت ما يقارب 49 ألف وجبة مرخصة وذلك ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تشرف عليها الدائرة لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

ورصدت فرق التفتيش 22 موقعاً غير مرخص لتوزيع وجبات الإفطار بلغ مجموع ما قدمته ما يزيد عن 3500 وجبة حيث تواصل الدائرة متابعة هذه الحالات ميدانياً واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضبط العمل الخيري وضمان ممارسته وفق الأطر المعتمدة.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، أن حضور الفرق في الميدان خلال شهر رمضان يمثل جزءاً أساسياً من دورها في تنظيم العمل الخيري وضمان ممارسته وفق منظومة مؤسسية تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

وأضاف أن فرق التفتيش التابعة للدائرة تعمل على توجيه المبادرات الخيرية نحو الممارسات الصحيحة وتقديم الإرشادات التنظيمية للجهات والأفراد بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الخيري المنظم في المجتمع، مؤكداً أن ما تشهده دبي من انتشار واسع لمبادرات إفطار الصائمين يعكس روح التكافل المتجذرة في المجتمع ويجسد النهج الإنساني الذي تقوم عليه دولة الإمارات في دعم قيم العطاء والعمل الخيري.