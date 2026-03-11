112 خيلاً تتنافس في ختام كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان

دبي في 11 مارس /وام/ يستضيف مضمار ميدان، مساء الجمعة، الأمسية الـ16 والأخيرة ضمن موسم كرنفال سباقات دبي، وذلك قبل انطلاق الحدث الأبرز في روزنامة السباقات العالمية، كأس دبي العالمي المقرر إقامته يوم 28 مارس الجاري.

وتتضمن الأمسية 8 سباقات متنوعة تقام على المضمارين الرملي والعشبي، بمشاركة 112 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والدولية، تتنافس على جوائز إجمالية تبلغ 1.785 مليون درهم، في ختام منافسات الكرنفال الذي يعد محطة مهمة في موسم سباقات الخيل بدبي.

ويفتتح برنامج الأمسية بسباق التاج الثلاثي العربي – الجولة الثانية، وهو سباق من الفئة الثالثة مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بجوائز تبلغ 250 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً.

ويشهد السباق الثاني منافسات الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 16 خيلاً وجوائز قدرها 165 ألف درهم.

ويقام السباق الثالث على المضمار العشبي لمسافة 1800 متر ضمن فئة "هاندكاب" بتصنيف (70-90)، بمشاركة 16 خيلاً وبجوائز تبلغ 190 ألف درهم، فيما يقام السباق الرابع لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي للفئة ذاتها وبالجوائز نفسها.

أما السباق الخامس، فيقام على المضمار العشبي لمسافة 1600 متر ضمن فئة "هاندكاب" بتصنيف (85-105)، بمشاركة 15 خيلاً وبجوائز تبلغ 300 ألف درهم.

ويشهد السباق السادس منافسات السرعة لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي ضمن فئة "هاندكاب" بتصنيف (80-100)، بمشاركة 12 خيلاً وبجوائز قدرها 250 ألف درهم.

ويقام السباق السابع على المضمار العشبي لمسافة 2410 أمتار ضمن فئة "هاندكاب" بتصنيف (75-95)، بمشاركة 12 خيلاً وبجوائز تبلغ 190 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالسباق الثامن لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي ضمن فئة "هاندكاب" بتصنيف (80-100)، بمشاركة 9 خيول، وبجوائز تبلغ 250 ألف درهم.

وتعد الأمسية المحطة الأخيرة قبل ليلة كأس دبي العالمي التي تقام في 28 مارس الجاري بمضمار ميدان، وتستقطب نخبة الخيول والفرسان والمدربين من دول العالم المختلفة.