قرعة كأس رئيس الدولة للطائرة تسفر عن مواجهات قوية في ربع النهائي

دبي في 11 مارس/ وام/ أجرى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة اليوم مراسم قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة 8 فرق، على أن تنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة تقام على ملاعب محايدة.

وأُجريت مراسم القرعة عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي الأندية المشاركة، وأسفرت عن مواجهة النصر، حامل لقب النسخة الماضية من كأس الإمارات، مع الجزيرة على صالة نادي العين، فيما يلتقي شباب الأهلي مع العين على صالة نادي الجزيرة، ويواجه بني ياس فريق الوصل على صالة نادي العين، بينما يلتقي حتا، وصيف بطل الكأس في النسخة الماضية، مع عجمان على صالة نادي الوصل.

ويتأهل الفائزون من هذا الدور إلى الدور نصف النهائي المقرر إقامته في السابع من أبريل المقبل، على أن يتم تحديد الملاعب لاحقاً، فيما يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 17 أبريل المقبل على صالة نادي العين.