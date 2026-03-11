"تنمية المجتمع بدبي" تنظم مبادرة "همايل الخير" الرمضانية

دبي في 11 مارس/ وام/ نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة "همايل الخير" للسنة الثانية على التوالي، بهدف تعزيز الوعي الديني والقيم المجتمعية لدى المرأة من خلال محاضرات وجلسات تفاعلية رمضانية.

وشهدت المبادرة هذا العام إقامة أربع جلسات حضرها 227 سيدة في مجالس الخوانيج، ند الشبا، والبرشاء، تناولت موضوعات مثل: "رمضان فرصة للتغيير"، و"اصنع لنفسك أثراً في الدنيا والآخرة"، و"أثر العبادة على الأخلاق"، و"رمضان قيم الأسرة".

وأوضحت تميمة النيسر، استشاري رئيسي لبرامج الهوية الوطنية، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي وتقديم محتوى هادف يلامس حياة المرأة اليومية ويغرس القيم الإيمانية.

وشارك في تقديم الجلسات عدد من الواعظات المتخصصات من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حيث أكدن على أهمية رمضان في تعزيز الترابط الأسري، واستثمار الوقت في الطاعات والأعمال الصالحة، وترسيخ قيم الرحمة والمحبة والتعاون داخل الأسرة.

وشهدت الجلسات تفاعلاً كبيراً من الحاضرات، من خلال نقاشات مفتوحة ومبادرات عملية تسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإيمانية والمجتمعية.

تأتي مبادرة "همايل الخير" ضمن برامج رمضان السنوية للهيئة، في إطار رؤيتها لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز جودة الحياة في دبي.