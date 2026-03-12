33.6 مليار دولار قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكوريا خلال فبراير

سيئول في 12 مارس/ وام/ تضاعفت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من مرتين على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي، مع ارتفاع صادرات الرقائق وسط طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن بيانات الوزارة أظهرت أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فبراير بلغت 33.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة حادة على أساس سنوي رغم انخفاض عدد أيام العمل، ويعد ذلك أعلى مستوى من حيث القيمة خلال أي شهر فبراير.

وأوضحت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 19.6% لتصل إلى 13 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 20.5 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت 49.8% من إجمالي صادرات البلاد البالغة 67.45 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

