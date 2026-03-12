منظومات الدفاع الجوي البحرينية تعترض وتدمر 112 صاروخا و186 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

المنامة في 12 مارس/ وام/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 112 صاروخا و186 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.